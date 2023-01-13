Два автомобиля столкнулись на МКАД на востоке столицы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 99-й километр Карта всех событий

На востоке Московской кольцевой автодороги столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 13 января.

ДТП произошло на внутренней стороне 99-го километра МКАД. На место работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено и осуществляется по четырем полосам из пяти. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей по возможности объезжать данный участок.

Ранее стало известно, что на юге столицы на МКАД столкнулись четыре автомобиля. Из-за ДТП были заняты две полосы, но на данный момент движение уже восстановлено.