Работы финалистов IХ Конкурса городской фотографии «Планета Москва» украсили редакцию «Вечерней Москвы»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Редакцию «Вечерней Москвы» украсили работы финалистов IХ Конкурса городской фотографии «Планета Москва». Конкурс ежегодно проводит столичный Департамент градостроительной политики.

«Планета Москва» — это конкурс городской фотографии о градостроительном развитии столицы, об изменениях в городе, и, конечно, о людях.

— «Вечерняя Москва» — яркая и современная — сохранила лучшие традиции новостной прессы. Сотрудники и гости редакции могут увидеть экспозицию фотовыставки и оценить, как изменилась городская среда столицы за последние годы, — рассказал главный редактор газеты «ВМ» Александр Куприянов.

В этом году конкурс собрал 175 участников в четырех номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса».

— С каждым годом расширяется география конкурса. Благодаря нашему информационному партнеру «ВМ» в декабре 2022 года выставка открылась в Крыму — в фойе Дома офицеров Черноморского флота, — отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. — В этом году экспозиция будет размещена в штабе 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. Работы финалистов «Планеты Москва» ближе познакомят жителей Севастополя с жизнью современной столицы.