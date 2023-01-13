Работы финалистов IХ Конкурса городской фотографии «Планета Москва» украсили редакцию «Вечерней Москвы»
Редакцию «Вечерней Москвы» украсили работы финалистов IХ Конкурса городской фотографии «Планета Москва». Конкурс ежегодно проводит столичный Департамент градостроительной политики.
«Планета Москва» — это конкурс городской фотографии о градостроительном развитии столицы, об изменениях в городе, и, конечно, о людях.
— «Вечерняя Москва» — яркая и современная — сохранила лучшие традиции новостной прессы. Сотрудники и гости редакции могут увидеть экспозицию фотовыставки и оценить, как изменилась городская среда столицы за последние годы, — рассказал главный редактор газеты «ВМ» Александр Куприянов.
В этом году конкурс собрал 175 участников в четырех номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен», «Динамика мегаполиса».
— С каждым годом расширяется география конкурса. Благодаря нашему информационному партнеру «ВМ» в декабре 2022 года выставка открылась в Крыму — в фойе Дома офицеров Черноморского флота, — отметил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. — В этом году экспозиция будет размещена в штабе 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. Работы финалистов «Планеты Москва» ближе познакомят жителей Севастополя с жизнью современной столицы.