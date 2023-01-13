По факту жестокого убийства женщины на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту жестокого убийства женщины на северо-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 13 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».
— Расследование контролируется прокуратурой, — заключила Нефедова.
Убийство, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на улице Советской Армии. На теле погибшей были обнаружены множественные ножевые ранения шеи и спины. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов нашли на лестничной клетке у квартиры следы, похожие на кровь.
Еще одна трагедия произошла в подмосковном Наро-Фоминске. Тела подростка и его мать обнаружили запертыми в квартире. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.