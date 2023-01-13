По факту жестокого убийства женщины на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело

Фото: Прокуратура Москвы

Москва, улица Советской Армии Карта всех событий

Уголовное дело возбуждено по факту жестокого убийства женщины на северо-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 13 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

— Расследование контролируется прокуратурой, — заключила Нефедова.

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Убийство, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на улице Советской Армии. На теле погибшей были обнаружены множественные ножевые ранения шеи и спины. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов нашли на лестничной клетке у квартиры следы, похожие на кровь.

Еще одна трагедия произошла в подмосковном Наро-Фоминске. Тела подростка и его мать обнаружили запертыми в квартире. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено.