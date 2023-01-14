Синоптики спрогнозировали потепление в столичном регионе 14 января

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Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и минимальные отрицательные показатели на термометрах ожидают жителей столичного региона в предстоящую субботу, 14 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Днем, равно как и ночью, в Москве температура воздуха будет находиться в диапазоне от 1 до 3 градусов ниже нуля. В Подмосковье на протяжении всех суток синоптики спрогнозировали потепление до 0 градусов Цельсия.

Ветер будет дуть южный со скоростью 6–11 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Атмосферное давление при этом составит 753 миллиметра ртутного столба.

В ближайшие выходные температура в столичном регионе будет на пару градусов выше нормы. В некоторых частях города даже могут установиться слабоположительные температуры. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.