Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптики спрогнозировали потепление в столичном регионе 14 января

Егор Провоторов
Город
Синоптики спрогнозировали потепление в столичном регионе 14 января
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица и минимальные отрицательные показатели на термометрах ожидают жителей столичного региона в предстоящую субботу, 14 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

Днем, равно как и ночью, в Москве температура воздуха будет находиться в диапазоне от 1 до 3 градусов ниже нуля. В Подмосковье на протяжении всех суток синоптики спрогнозировали потепление до 0 градусов Цельсия.

Ветер будет дуть южный со скоростью 6–11 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Атмосферное давление при этом составит 753 миллиметра ртутного столба.

В ближайшие выходные температура в столичном регионе будет на пару градусов выше нормы. В некоторых частях города даже могут установиться слабоположительные температуры. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Москва Зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте