Шутка Ширвиндта про 2023 год вызвала истерический смех у публики

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Накануне старого Нового года именитый актер и сатирик Александр Ширвиндт поучаствовал в театральном представлении «Староновогодний кабачок» в Театре сатиры. Шутка артиста про наступивший 2023 год довела зал до истерики.

Народный артист РСФСР поделился с аудиторией свежим анекдотом, из-за которого публика буквально взорвалась от смеха.

— Встречает мужик старого еврея: «Вы случайно не еврей?» Другой спрашивает: «А что такое?» Тот задает вопрос: «У вас какой сейчас год?» Еврей ему отвечает: «Наступил 5732-й». Мужик спрашивает: «А вы случайно не помните, чем закончился 2023-й?» — пошутил известный сатирик.

Зрители по достоинству оценили выступление художественного руководителя театра, долгое время отказываясь отпускать Ширвиндта со сцены. Многие отметили, что его анекдот про наступивший год явно имеет все шансы возглавить хит-парад наиболее актуальных сатирических произведений, пишет MK.RU.

Но не всем удается так остроумно шутить. Так, пользователи социальной сети Twitter из США подвергли жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского, в шутку попросившего у своего американского коллеги Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов Patriot.