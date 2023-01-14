Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шутка Ширвиндта про 2023 год вызвала истерический смех у публики

Егор Провоторов
Общество
Шутка Ширвиндта про 2023 год вызвала истерический смех у публики
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Накануне старого Нового года именитый актер и сатирик Александр Ширвиндт поучаствовал в театральном представлении «Староновогодний кабачок» в Театре сатиры. Шутка артиста про наступивший 2023 год довела зал до истерики.

Народный артист РСФСР поделился с аудиторией свежим анекдотом, из-за которого публика буквально взорвалась от смеха.

— Встречает мужик старого еврея: «Вы случайно не еврей?» Другой спрашивает: «А что такое?» Тот задает вопрос: «У вас какой сейчас год?» Еврей ему отвечает: «Наступил 5732-й». Мужик спрашивает: «А вы случайно не помните, чем закончился 2023-й?» — пошутил известный сатирик.

Зрители по достоинству оценили выступление художественного руководителя театра, долгое время отказываясь отпускать Ширвиндта со сцены. Многие отметили, что его анекдот про наступивший год явно имеет все шансы возглавить хит-парад наиболее актуальных сатирических произведений, пишет MK.RU.

Но не всем удается так остроумно шутить. Так, пользователи социальной сети Twitter из США подвергли жесткой критике президента Украины Владимира Зеленского, в шутку попросившего у своего американского коллеги Джо Байдена больше зенитных ракетных комплексов Patriot.

Знаменитости Юмор Александр Ширвиндт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте