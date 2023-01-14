«Тошнотворная фигура»: в Госдуме выступили против возвращения Урганта в эфир России

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В последнее время телеведущий Иван Ургант начал активно сотрудничать с российскими знаменитостями, включая актрису Екатерину Варнаву и худрука театра Сатиры Александра Ширвиндта. Однако депутат Госдумы Нина Останина считает, что комик уже не сможет вернуться на федеральное телевидение.

— Похоже, что Ивана Урганта снова начали активно пиарить. Ширвиндт, Варнава, ряд информационных ресурсов устроили прямо-таки «танцы с бубнами» вокруг, с моей точки зрения, тошнотворной фигуры «испуганного патриота», — сказала она.

По словам депутата, Ургант ничем не отличается от других граждан, которые покинули пределы России и начали критиковать действия правительства. На текущий момент такие люди «дают последний бой» стране. В связи с этим Останина в своем Telegram-канале заявила, что «время Ургантов прошло».

До этого Иван Ургант намекнул фанатам, что передача «Вечерний Ургант» может снова появиться в эфире Первого канала. На своей странице в социальной сети он показал ролик с Александром Ширвиндтом, который в образе телеведущего сообщил, что Ургант «ушел из жизни».