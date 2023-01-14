В ДНР заявили, что передача Украине ББМ Stryker говорит об истощении запасов техники ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Возможная передача Украине боевых бронированных машин (ББМ) Stryker свидетельствует о критическом положении в вопросе запасов легкой бронетехники у украинских вооруженных сил. Об этом в субботу, 14 января, заявили в Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР).

— Эта новость с точки зрения военной означает очень простую вещь: мы уничтожаем у них легкую броню с такой скоростью, что поставок БМП (боевых машин пехоты — прим. «ВМ»), которые были раньше, уже не хватает, — говорится в сообщении.

В НМ ДНР добавили, что ББМ Stryker представляет собой бронемашину, рассчитанную для защиты военных от небольшого калибра. При применении любого гранатомета автомобиль уже не сможет защитить личный состав. Исправить ситуацию могут лишь модификации машины, которые выпускаются единичными экземплярами, передает ТАСС.

До этого президент Польше Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине роту танков Leopard. По его словам, поставка вооружений будет осуществлена в рамках международной коалиции.

Позже газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщила, что Лондон присоединится к решению Варшавы. Как утверждается, поставка машин может помочь изменить ход конфликта.