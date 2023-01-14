Сервис Russpass подготовил новую подборку путешествий по литературным местам

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Туристический сервис Russpass подготовил новую подборку маршрутов, где пользователи смогут посетить дачи и музеи известных писателей. Об этом сообщили в пресс-службе портала в субботу, 14 января.

— Новогодние праздники остались позади, но короткие путешествия на выходные никто не отменял. Рассказываем о литературных дачах и музеях, куда можно отправиться на один–два дня, чтобы узнать о жизни российских писателей. Такую поездку можно сделать еще более интересной, если взять с собой книгу, — говорится в сообщении.

С помощью новых маршрутов пользователи смогут посетить множество мест в разных регионах России. Например, дачу Владимира Маяковского в подмосковном городе Пушкино, любимые места Марины Цветаевой и Иосифа Бродского в Тарусе, Музейный центр имени А. И. Солженицына в Рязани и многое другое, отмечается на портале сервиса.

Накануне заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что сервисом Russpass воспользовались почти шесть миллионов раз. По ее словам, на данный момент в нем представлено 27 функций.