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Москвичи стали чаще пользоваться онлайн-сервисами в сфере медицины

Александр Афонин
Город
Москвичи стали чаще пользоваться онлайн-сервисами в сфере медицины
Фото: Pexels

Сегодня порядка 82 процентов записей к врачу осуществляется в онлайн-режиме, а чат-ботом перед приемом воспользовались более 1,6 миллиона раз. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы в субботу, 14 января.

— Цифровые медицинские сервисы в этом году стали еще более популярными среди москвичей, их востребованность продолжает расти. Так, на сегодняшний день доля интернет-записи к врачам московских поликлиник достигла 82 процентов, чат-ботом перед приемом воспользовались более 1,6 миллиона раз, — говорится в сообщении.

Новые сервисы в сфере медицины появляются в столице ежегодно, а функционал существующих расширяется. Они позволяют сделать работу системы здравоохранения эффективнее. Кроме того, с их помощью некоторые процессы становятся проще и понятнее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель главы Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров рассказал, что столица одной из первых среди мегаполисов мира запустила процесс внедрения сервисов на базе искусственного интеллекта в сферу здравоохранения. По его словам, город взял курс на «импортоопережение».

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