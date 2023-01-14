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Выставка «Искра надежды» откроется в Музее Победы 18 января

Александр Афонин
Город
Выставка «Искра надежды» откроется в Музее Победы 18 января
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы 18 января начнет работу выставка «Искра надежды», приуроченная к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в субботу, 14 января.

— Подготовка к операции проходила в очень сжатые сроки, в обстановке чрезвычайной секретности. Все инженерные работы велись только ночью или в нелетную погоду. Для подготовки бойцов были построены тренировочные городки, которые воссоздавали немецкие оборонительные позиции в болотистой местности, — сказала куратор выставки Елизавета Голощапова.

Гости смогут узнать подробные этапы операции «Искра» и о том, какие подвиги совершили участники сражения. В экспозиции представят порядка 100 раритетов из фондов музея, собраний школьных музеев и частных коллекций потомков полководцев. Посетители увидят обмундирование солдат, фотографии, плакаты и многое другое.

Помимо этого, 25 января, в Татьянин день, студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы. В этот день гости увидят выставку «Молодая гвардия», посвященную подвигу молодых героев войны.

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