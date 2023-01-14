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Строительство участка трассы Солнцево — Бутово — Видное завершилось на юго-западе Москвы

Александр Афонин
Город
Строительство участка трассы Солнцево — Бутово — Видное завершилось на юго-западе Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Проектируемый проезд № 7085 Карта всех событий

Специалисты завершили строительство участка трассы Солнцево — Бутово — Видное, расположившегося между Боровским и Киевским шоссе. Об этом в субботу, 14 января, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Построен участок в составе трассы, которая связывает между собой целый ряд крупных вылетных магистралей столицы. Завершенный дорожный объект соединяется с ранее обновленным Внуковским шоссе и позволит автомобилистам после официального запуска движения попасть с Киевского на Минское шоссе, не выезжая на МКАД, — сказал он.

Протяженность участка составила 6,8 километра. В рамках строительства рабочие проложили подземный тоннель под Киевским шоссе, а на пересечении с Боровским шоссе обустроили путепровод. Для горожан специалисты обустроили два подземных перехода и установили шумозащитные экраны, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице открылся участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Киевского до Боровского шоссе. Открытие данной дороги позволит сократить время в пути на 19 минут.

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