Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на Бутырской улице
В районе дома 84 по Бутырской улице водитель автомобиля сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом в субботу, 14 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— На Бутырской улице в районе дома 84 произошло ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего пешеходный переход на велосипеде. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.
По данным столичной прокуратуры, водитель автомобиля проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, что повлекло ДТП. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» опубликовали видео с моментом ДТП.
На кадрах видно, что человек пересекал дорогу, сидя на велосипеде. На середине проезжей части в него врезался автомобиль, отчего велосипедиста откинуло на десяток метров. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Накануне сообщалось, что в результате аварии в центре Москвы пострадала женщина. ДТП произошло на улице Мясницкой, где автомобили Mercedes и BMW столкнулись друг с другом.