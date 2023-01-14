Тела женщины и двухмесячного ребенка обнаружены в Люберцах

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В подмосковных Люберцах под окнами жилого дома были обнаружены тела 25-летней женщины и ее двухмесячного ребенка. Об этом в субботу, 14 января, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК России по Московской области.

— 14 января в городском округе Люберцы на асфальтированной отмостке жилого дома обнаружены тела женщины и младенца с травмами, характерными при падении с высоты. По данному факту следственным отделом по городу Люберцы главного следственного управления СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела — «Убийство» и «Доведение до самоубийства», — говорится в сообщении.

На данный момент на месте работают следователи. Они проводят опрос соседей и родственников, а также устанавливают обстоятельства инцидента, добавили в группе «ГСУ СК России по Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

До этого в Люберцах группа подростков избила сверстницу и сняла издевательства на видео. На записи, появившейся в Сети, злоумышленники избивали пострадавшую руками и ногами.