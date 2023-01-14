Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пригожин заявил о попытках урезать финансирование ЧВК «Вагнер»

Араз Салехов
Общество
Пригожин заявил о попытках урезать финансирование ЧВК «Вагнер»
Фото: t.me/wagnernew

В России идет «серьезная борьба» за уход ЧВК «Вагнер» из Африки, в стране также пытаются урезать финансирование организации. Об этом в субботу, 14 января, заявил основатель группы, бизнесмен Евгений Пригожин.

— Многим не нравится то, что Россия может вести свою самостоятельную политику. И поэтому идет серьезное противодействие и в том числе попытки урезать финансирование, для того чтобы я не мог содержать группы на территории африканского континента, — сказал Пригожин.

До этого он заявил, что у ЧВК постоянно хотят украсть победу и присвоить заслуги в спецоперации на Украине. Пригожин призвал поддержать бойцов, упоминая в комментариях об их тяжелой работе по защите россиян. Он также добавил, что в последнее время СМИ делают все, чтобы не упоминать в своих материалах ЧВК «Вагнер».

13 января Минобороны России поделилось подробностями взятия Соледара в ДНР. Говоря о штурме районов города, занимаемых ВСУ, в министерстве заявили, что данная задача была успешно решена мужественными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

Африка Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте