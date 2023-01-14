Пригожин заявил о попытках урезать финансирование ЧВК «Вагнер»

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В России идет «серьезная борьба» за уход ЧВК «Вагнер» из Африки, в стране также пытаются урезать финансирование организации. Об этом в субботу, 14 января, заявил основатель группы, бизнесмен Евгений Пригожин.

— Многим не нравится то, что Россия может вести свою самостоятельную политику. И поэтому идет серьезное противодействие и в том числе попытки урезать финансирование, для того чтобы я не мог содержать группы на территории африканского континента, — сказал Пригожин.

До этого он заявил, что у ЧВК постоянно хотят украсть победу и присвоить заслуги в спецоперации на Украине. Пригожин призвал поддержать бойцов, упоминая в комментариях об их тяжелой работе по защите россиян. Он также добавил, что в последнее время СМИ делают все, чтобы не упоминать в своих материалах ЧВК «Вагнер».

13 января Минобороны России поделилось подробностями взятия Соледара в ДНР. Говоря о штурме районов города, занимаемых ВСУ, в министерстве заявили, что данная задача была успешно решена мужественными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».