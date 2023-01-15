Представительница США выиграла конкурс «Мисс Вселенная»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл получила корону победительницы 71-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная». Трансляция мероприятия велась на одной из американских стриминговых платформ в воскресенье, 15 января.

Финал конкурса состоялся в Новом Орлеане, штат Луизиана. В тройку лидеров выбились представительницы США, Венесуэлы и Доминиканской Республики.

По итогам мероприятия лидером стала конкурсантка из Соединенных Штатов. На второй строчке расположилась девушка из Венесуэлы, а замкнула тройку финалистов представительница Доминиканской Республики.

Россию на конкурсе представляла 22-летняя Анна Линникова из Оренбурга. 12 января девушка прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная». В тот день она вышла на сцену в платье, расшитом 50 тысячами камней. В ее наряде дизайнеры попытались отразить богатую историю России.

Однако 15 января Линникова выбыла из борьбы. Из 86 участниц конкурса в топ-16 полуфинала вышли представительницы из США, Колумбии, Лаоса, Гаити, Венесуэлы, Кюрасао, Испании и других государств.