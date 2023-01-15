Юрист раскрыла возможные причины лишения россиян части имущества

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С 1 марта этого года в России вступают в силу поправки к Гражданскому кодексу, которые будут регулировать права собственности граждан на различную недвижимость. Об этом сообщила юрист Елена Кудерко.

По ее словам, поправки будут регулировать права на владение зданиями, сооружениями, объектами незавершенного строительства, помещениями и машино-местами. В случае нарушения правил собственности, например, захламление или недопустимое содержание, владелец может лишиться объекта.

При обнаружении нарушения уполномоченный орган сперва выносит собственнику предупреждение и назначает срок для исправления ситуации. Если за выделенное время изменений не последовало, то через суд объект продается на торгах.

Вырученные средства будут направлены собственнику проданного объекта. Однако возникшие расходы на реализацию торгов удержат, передает «Прайм».

До этого в Госдуме предложили конфисковывать имущество россиян, дискредитирующих российскую армию. Мера якобы поможет компенсировать причиненный государству ущерб. «Вечерняя Москва» разобралась, в каких случаях в России возможна конфискация имущества и с какой целью это могут сделать.