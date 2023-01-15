Горожанам рассказали, как проходит январь в Московском зоопарке

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

После окончания новогодних каникул и праздничной суеты жизнь в Московском зоопарке возвращается в привычное русло. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 15 января.

Из-за сезона посетителей зоосада стало значительно меньше. Несмотря на это, для местных обитателей продолжают организовывать интересные занятия. Например, животные приступили к распаковке новогодних подарков. В этом году киперы решили порадовать своих подопечных различными лакомствами.

Хоть в городе и прошло значительное похолодание, большинство жителей зоопарка продолжали заниматься активностями. Белые медведи с удовольствием гуляли в уличных вольерах, ластоногие устраивали продолжительные заплывы, а леопард Мизер много спал на свежем воздухе, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

До этого сообщалось, что в Московском зоопарке с 13 по 15 января пройдет акция «В зоопарке ждут подарки». Посетители, которые принесут гостинцы для животных, смогут пройти на территорию зоосада бесплатно.