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Горожанам рассказали, как проходит январь в Московском зоопарке

Александр Афонин
Город
Горожанам рассказали, как проходит январь в Московском зоопарке
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

После окончания новогодних каникул и праздничной суеты жизнь в Московском зоопарке возвращается в привычное русло. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 15 января.

Из-за сезона посетителей зоосада стало значительно меньше. Несмотря на это, для местных обитателей продолжают организовывать интересные занятия. Например, животные приступили к распаковке новогодних подарков. В этом году киперы решили порадовать своих подопечных различными лакомствами.

Хоть в городе и прошло значительное похолодание, большинство жителей зоопарка продолжали заниматься активностями. Белые медведи с удовольствием гуляли в уличных вольерах, ластоногие устраивали продолжительные заплывы, а леопард Мизер много спал на свежем воздухе, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

До этого сообщалось, что в Московском зоопарке с 13 по 15 января пройдет акция «В зоопарке ждут подарки». Посетители, которые принесут гостинцы для животных, смогут пройти на территорию зоосада бесплатно.

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