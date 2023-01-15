Портал Discover Moscow составил подборку мест для фотосессий в парках столицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Туристический портал Discover Moscow совместно с Мосгорпарком подготовил новую подборку мест, где жители столицы смогут сделать атмосферные фотографии или видеоролики. Соответствующий перечень опубликовали на сайте проекта в воскресенье, 15 января.

В новую подборку вошло 11 парков. Например, в «Сокольниках» горожане смогут посетить сразу три места для творчества: сказочный лес в Саду астрономов, неоновую аллею стиляг и аллею арок. Также хороший фон для фотографии можно встретить в Перовском парке, где установили светящиеся инсталляции и тоннели.

Кроме того, атмосферные фотографии и видео можно снять на территориях музеев-заповедников. Для этого гостям музея-усадьбы «Кусково» будет открыт Голландский домик. В «Коломенском» хорошие снимки могут получиться на фоне царского дворца, а в Воронцовском парке — в парадном дворе, отмечается на портале.

6 января на портале Discover Moscow появился новогодний маршрут по ЮЗАО. Прогулка берет начало от знаменитого дома «3-й улицы Строителей», где жила главная героиня фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».