Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Портал Discover Moscow составил подборку мест для фотосессий в парках столицы

Александр Афонин
Город
Портал Discover Moscow составил подборку мест для фотосессий в парках столицы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Туристический портал Discover Moscow совместно с Мосгорпарком подготовил новую подборку мест, где жители столицы смогут сделать атмосферные фотографии или видеоролики. Соответствующий перечень опубликовали на сайте проекта в воскресенье, 15 января.

В новую подборку вошло 11 парков. Например, в «Сокольниках» горожане смогут посетить сразу три места для творчества: сказочный лес в Саду астрономов, неоновую аллею стиляг и аллею арок. Также хороший фон для фотографии можно встретить в Перовском парке, где установили светящиеся инсталляции и тоннели.

Кроме того, атмосферные фотографии и видео можно снять на территориях музеев-заповедников. Для этого гостям музея-усадьбы «Кусково» будет открыт Голландский домик. В «Коломенском» хорошие снимки могут получиться на фоне царского дворца, а в Воронцовском парке — в парадном дворе, отмечается на портале.

6 января на портале Discover Moscow появился новогодний маршрут по ЮЗАО. Прогулка берет начало от знаменитого дома «3-й улицы Строителей», где жила главная героиня фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Фотография Москва Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте