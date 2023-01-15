Стали известны лучшие школы Москвы по выполнению нормативов ГТО

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Школы № 1220, 950 и 1080 стали лучшими столичными учреждениями в конкурсе на лучшее выполнение комплекса ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 15 января.

— С прошлого учебного года баллы начисляют не только за золотые знаки отличия ГТО, но и за серебряные и бронзовые. Мы рады наградить школы города, которые активно развивают комплекс ГТО в образовательной среде, помогают детям проявлять себя и достигать новых вершин, — сказал директор Московского центра «Патриот. Спорт» департамента образования и науки Марат Кучушев.

Отбор победителей проходил по нескольким критериям: количество проведенных мероприятий ГТО, число отличившихся учеников и наличие публикаций о сдаче нормативов в социальных сетях. Всего за звания лучшей боролись 275 школ города, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 января московских школьников 4–11-х классов пригласили на отборочный этап олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике. Соревнование пройдет в очном формате с 20 по 28 января.