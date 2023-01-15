СК России возбудил более двух тысяч дел в отношении украинских националистов

Фото: СК РФ

На сегодняшний день Следственный комитет России возбудил уже более двух тысяч уголовных дел в отношении свыше 600 украинских националистов. Об этом в воскресенье, 15 января, заявил временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

— В этих условиях Следственный комитет России стал для жителей Донбасса надеждой на торжество справедливости и наказание военных преступников. На сегодняшний день комитетом возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов, — сказал он.

По словам врио главы ЛНР, потерпевшими от действий националистов было признано свыше 118 тысяч жителей Донбасса. В своем Telegram-канале Пасечник поздравил российских следователей с годовщиной образования СК России.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обнародовал статистику преступлений украинских военных против населения Донбасса. По его словам, за восемь лет в регионе были убиты 4,9 тысячи мирных жителей, а еще 8,8 тысячи получили различные ранения.