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СК России возбудил более двух тысяч дел в отношении украинских националистов

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
СК России возбудил более двух тысяч дел в отношении украинских националистов
Фото: СК РФ

На сегодняшний день Следственный комитет России возбудил уже более двух тысяч уголовных дел в отношении свыше 600 украинских националистов. Об этом в воскресенье, 15 января, заявил временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

— В этих условиях Следственный комитет России стал для жителей Донбасса надеждой на торжество справедливости и наказание военных преступников. На сегодняшний день комитетом возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов, — сказал он.

По словам врио главы ЛНР, потерпевшими от действий националистов было признано свыше 118 тысяч жителей Донбасса. В своем Telegram-канале Пасечник поздравил российских следователей с годовщиной образования СК России.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обнародовал статистику преступлений украинских военных против населения Донбасса. По его словам, за восемь лет в регионе были убиты 4,9 тысячи мирных жителей, а еще 8,8 тысячи получили различные ранения.

Украина Следственный комитет Донбасс Уголовные дела
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