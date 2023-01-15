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Актер Вахтанг Кикабидзе скончался

Александр Афонин
Общество
Актер Вахтанг Кикабидзе скончался
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил телеканал «Мтавари архи».

Информацию о кончине Кикабидзе подтвердил его продюсер. Причина смерти не уточняется.

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Он рос в семье младшего лейтенанта Константина Кикабидзе, который происходил из имеретинского дворянского рода. В школьные годы будущий артист участвовал в кружке художественной самодеятельности. После школы он поступил на работу в Тбилисскую филармонию.

Свою творческую карьеру грузинский певец начал в 1966 году с приходом в ансамбль «Орэра». В этом же году он дебютировал в фильме «Встреча в горах» режиссера Николая Санишвили. Особую известность он получил после роли в фильме «Мимино». В картине он сыграл роль летчика Валентина Мизандари.

В 1978 году Вахтанг Кикабидзе удостоился Государственной премии СССР. Спустя два года ему присудили звание народного артиста Грузии. С 2020 года артист являлся депутатом грузинского парламента.

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