Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин оценил ситуацию в экономике России как стабильную

Александр Афонин
Общество
Путин оценил ситуацию в экономике России как стабильную
Фото: Администрация президента РФ

В текущий момент ситуация в российской экономике стабильна, достигнутые показатели оказались выше ранее спрогнозированных. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

— Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали. В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая, — сказал он.

Глава государства добавил, что сегодня безработица в стране находится на историческом минимуме, а инфляция оказалась ниже прогнозируемой. Он предположил, что по итогам первого квартала этого года она приблизится к отметке пять процентов.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия закончила прошлый год с инфляцией ниже прогнозных показателей и минимальным уровнем безработицы в 3,7 процента. Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что таким образом страна достигла нового исторического минимума.

Экономика Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте