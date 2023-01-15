Путин оценил ситуацию в экономике России как стабильную

Фото: Администрация президента РФ

В текущий момент ситуация в российской экономике стабильна, достигнутые показатели оказались выше ранее спрогнозированных. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».

— Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали. В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая, — сказал он.

Глава государства добавил, что сегодня безработица в стране находится на историческом минимуме, а инфляция оказалась ниже прогнозируемой. Он предположил, что по итогам первого квартала этого года она приблизится к отметке пять процентов.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия закончила прошлый год с инфляцией ниже прогнозных показателей и минимальным уровнем безработицы в 3,7 процента. Глава правительства Михаил Мишустин отметил, что таким образом страна достигла нового исторического минимума.