Картаполов: Весенний призыв в России в 2023 году может пройти по старым правилам

Фото: Минобороны РФ

Весенний призыв в России в 2023 году, скорее всего, будет проведен по старым правилам, без увеличения возраста призывников. Такое мнение в воскресенье, 15 января, высказал глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

— Это (весенний призыв по новым правилам — прим. «ВМ») один из возможных вариантов. Я еще раз говорю, скорее всего, что он не будет реализован, — заявил он в эфире телеканала РБК.

С инициативой повысить призывной возраст россиян 21 декабря выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, принятие подобной меры позволит обеспечить дальнейшее развитие вооруженных сил страны.

На следующий день Картаполов заявил, что данное решение может быть закреплено в российском законодательстве уже в 2023 году. Однако для внедрения новых мер необходимо внести изменения в существующие законы.

12 января парламентарий сообщил, что переход на новые рамки призывного возраста может начаться уже в весенний призыв. Планируется, что сперва он будет осуществляться «по смешанному типу».