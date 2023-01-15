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Собянин сообщил о завершении реставрации скульптур дома в Подколокольном переулке

Евгений Белоусов
Город
Собянин сообщил о завершении реставрации скульптур дома в Подколокольном переулке
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Подколокольный переулок Карта всех событий

В Москве завершилась реставрация скульптурных композиций «дома с фигурами» в Подколокольном переулке. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты вернули утраченные элементы композиций. Разрушенный местами металлический каркас заменили на новый. Скульптуры обработали защитными составами и покрасили. Улучшили систему водоотведения павильонов, на которых расположены монументы, чтобы их не повредили осадки, — рассказал он.

Фото: vk.com / Сергей Собянин
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Фото: vk.com / Сергей Собянин
Фото: vk.com / Сергей Собянин
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Фото: vk.com / Сергей Собянин
Фото: vk.com / Сергей Собянин
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Фото: vk.com / Сергей Собянин

Благодаря работе специалистов, любимые горожанами скульптуры смогут простоять еще долгие годы, написал московский мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

До этого Сергей Собянин сообщил, что столичные специалисты завершили реконструкцию 75 поликлиник. Он отметил, что в городе выполнили значительный объем работ, но останавливаться на достигнутом не планируется. Реконструкция каждого медицинского учреждения будет завершена в срок.

На территории музея-заповедника «Царицыно» завершилась реставрация интерьеров храма иконы Божией Матери «Живоносный источник». В ходе работ специалисты привели в порядок живопись, отреставрировали кирпичную кладку стен и сводов, воссоздали штукатурку и многое другое.

Реставрация Москва Сергей Собянин Скульптура
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