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Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы
Фото: mos.ru / официальный сайт мэра Москвы
Москва, улица Михайлова, 30/8 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на Михайловой улице. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 15 января, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», пожар вспыхнул в квартире на седьмом этаже, площадь возгорания достигает 15 квадратных метров. На данный момент известно об одном пострадавшем при пожаре.

4 января пожар произошел в гаражном боксе на Крутицкой набережной. Инцидент случился в районе дома № 20 на площади 10 квадратных метров. Возгорание было локализовано без пострадавших.

11 января на территории Новомосковского административного округа произошел пожар на строительной площадке на улице Бориса Пастернака в районе дома № 3.

Горело дизельное топливо. О том, как развивались события и что послужило причиной возгорания, — в материале «Вечерней Москвы».

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