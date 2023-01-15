Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: mos.ru / официальный сайт мэра Москвы

Москва, улица Михайлова, 30/8 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома на Михайловой улице. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 15 января, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», пожар вспыхнул в квартире на седьмом этаже, площадь возгорания достигает 15 квадратных метров. На данный момент известно об одном пострадавшем при пожаре.

4 января пожар произошел в гаражном боксе на Крутицкой набережной. Инцидент случился в районе дома № 20 на площади 10 квадратных метров. Возгорание было локализовано без пострадавших.

11 января на территории Новомосковского административного округа произошел пожар на строительной площадке на улице Бориса Пастернака в районе дома № 3.

Горело дизельное топливо. О том, как развивались события и что послужило причиной возгорания, — в материале «Вечерней Москвы».