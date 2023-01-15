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Офицер спецназа: При зачистке Соледара находят пытающихся скрыться солдат ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Офицер спецназа: При зачистке Соледара находят пытающихся скрыться солдат ВСУ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

При зачистке Соледара российские военные находят пытающихся скрыться украинских солдат. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай.

— Некоторые украинские военные, которые еще остаются в городе, выбирают себе тактику «просто где-то спрятаться», — заявил он.

По словам Новикова, на данный момент еще очень сложно назвать точное число украинских солдат, добровольно сдавшихся в плен в Соледаре, передает ТАСС.

13 января Минобороны России поделилось подробностями взятия Соледара. Говоря о штурме районов города, занимаемых ВСУ, в министерстве заявили, что данная задача была успешно решена мужественными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что у ЧВК постоянно хотят украсть победу и присвоить заслуги в спецоперации на Украине. Пригожин призвал поддержать бойцов, упоминая в комментариях об их тяжелой работе по защите россиян. Он также добавил, что в последнее время СМИ делают все, чтобы не упоминать в своих материалах ЧВК «Вагнер».

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