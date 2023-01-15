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Музей Победы проведет онлайн-показ к годовщине дня рождения Ланового

Евгений Белоусов
Город
Музей Победы проведет онлайн-показ к годовщине дня рождения Ланового
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы проведет 16 января кинопоказ, приуроченный к годовщине дня рождения народного артиста СССР Василия Ланового. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 15 января, сообщили в пресс-службе музея.

— Василий Семенович за свою многолетнюю карьеру снялся в десятках фильмов, сыграл в большом количестве постановок Театра имени Вахтангова, участвовал в радиоспектаклях. Ему были подвластны все амплуа и форматы, — рассказал постоянный ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Геннадий Ходос.

Онлайн-кинотеатр музея представит советскую двухсерийную мелодраму «Странная женщина», снятую в 1977 году режиссером Юлием Райзманом по сценарию Евгения Габриловича. Главную роль в картине сыграла супруга Василия Ланового Ирина Купченко.

25 января, в Татьянин день, студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы. Гости увидят выставку «Молодая гвардия», посвященную подвигу молодых героев войны.

В Музее Победы после новогодних праздников возобновилась образовательная программа «Историческое путешествие». В 2023 году в проекте примут участие более семи тысяч кадетов.

Итоговым мероприятием станет презентация литературно-музыкальных композиций. Лучшие кадетские классы определит жюри.

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