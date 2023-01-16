Полиция задержала организатора нелегальной миграции на юго-востоке Москвы

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Москва, 6-я Кожуховская улица Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора незаконной миграции на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в понедельник, 16 января.

Задержанный 41-летний житель столицы за вознаграждение поставил на учет двух уроженцев ближнего зарубежья в своей квартире, расположенной в жилом доме на 6-й Кожуховской улице. При этом по факту иностранцы там не проживали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Другая история, связанная с мигрантами, произошла в Курганской области. Двое мужчин, пытаясь пересечь границу России, спрятались в вагоне с углем. Путешественников задержали сотрудники ФСБ, которые обыскали товарный поезд, шедший в Челябинск.