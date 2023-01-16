Число сбитых в Севастополе беспилотников достигло семи

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Севастополя и Черноморского флота сбили над морем уже семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, ни один объект в городе не пострадал, так как все БПЛА были сбиты над водой.

Развожаев добавил, что киевские власти пытаются выдать эту атаку за успешную.

— Пишут, что в городе взрывы, и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем: ничего вам никто не скинет, в городе-герое все спокойно, — подытожил губернатор на своей странице в Telegram.

До этого поступала информация, что системы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над морем на подлете к аэродрому Бельбек в Севастополе.

16 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) выстрелили по Макеевке из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Горняцкий район города был обстрелян в 04:00. В общей сложности украинская армия выпустила шесть ракет.

В ночь на 12 января украинские военные также выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке в ДНР.