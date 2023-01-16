Times: Киев отправил на оборону Артемовска иностранных наемников

Фото: Минобороны РФ

Украинское руководство поручило оборону города Артемовск наемникам из Интернационального легиона и непрофессиональным военным. Об этом сообщила британская газета Times в понедельник, 16 января.

По информации издания, подобное решение связано с планами Киева на дальнейшие боевые действия. Ожидается, что главные наступления и контрнаступления будут происходить весной. В связи с этим Украина не собирается отпускать свои подразделения на защиту города.

— Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев, — передает сообщение РИА Новости.

Как утверждается, среди добровольцев числятся иностранные наемники из США, Канады и Европы. Кроме них, на оборону Артемовска отправили непрофессиональных бойцов, среди которых изготовители саун и водители-дальнобойщики.

До этого пленный украинский солдат, который принимал участие в боях в Артемовске, рассказал о гибели целой роты своих сослуживцев. По его словам, командование вооруженных сил и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу и не заботились о живой силе.