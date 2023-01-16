Пульмонолог Малявин рассказал об особенностях появления пневмонии

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Главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ по ЦФО Андрей Малявин рассказал об особенностях возникновения и лечения пневмонии.

Он отметил, что часто наблюдается всплеск заболеваемости пневмонией после новогодних каникул.

Обычно заболевание вызывают бактерии. Для такой инфекции типично острое начало, повышение температуры, кашель, возможны одышка и боли в груди. Обычно бывают еще симптомы интоксикации — слабость и потливость.

Специалист добавил, что неверно использовать термин «вирусная пневмония». В этом случае речь идет о вирусном поражении легких. Оно обычно возникает на фоне гриппа, ковида или других ОРВИ, для них сначала типичны симптомы этих инфекций, передает aif.ru.

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили, что чаще всего последствия гриппа поражают дыхательные органы человека. Может развиться пневмония, при которой летальность достигает 40 процентов случаев при своевременном лечении, передает ФАН.

Наиболее опасным осложнением при гриппе является вирусная гриппозная пневмония. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.