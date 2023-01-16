Песков сообщил о дополнении концепции внешней политики России

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На данный момент специалисты заняты дополнением проекта обновленной концепции внешней политики России, он может быть утвержден указом президента. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Она (концепция — прим. «ВМ») будет дополнена, будет работа финализироваться. Там будут определенные дополнения, — сказал он.

Песков добавил, что для утверждения документа необязательно будет организовывать большое заседание Совета безопасности. По его словам, концепция может быть утверждена только указом президента. Однако дата подписания остается неизвестна, передает РБК.

Обсуждение концепции российской внешней политики было проведено в ходе оперативного совещания президента России Владимира Путина и постоянных членов Совета безопасности РФ. С соответствующим докладом выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.