Эксперт по туризму Голов сообщил о существенном снижении турпотока из России в Европу

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Ни один из российских туроператоров сейчас не создает пакетные туры в Европу из-за сложностей с получением визы. ЕС потерял почти всех российских отдыхающих. Об этом рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Он отметил, что сейчас практически нет туристического потока из России в европейские страны. Многие не могут получить визы по разным причинам.

Россияне, у которых есть действующие визы, чаще всего попадают в Европу через третьи страны. По словам эксперта, таких жестких ограничений для россиян еще не было, сообщает «360».

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке, экс-генконсул РФ в Гюмри Василий Корчмарь заявил, что невыполнимые условия для получения россиянами разрешения на въезд в европейские страны нарушают все права и свободы передвижения, гарантированными международными декларациями и договорами, передает НСН.

Страны Евросоюза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов.