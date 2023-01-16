Мумифицированное тело актера Владимира Ипатова обнаружили в его же квартире

Фото: Физрук, 2014-2017 год

Мумифицированное тело знаменитого актера Владимира Ипатова было обнаружено в его квартире. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 16 января.

По данным собеседника «ВМ», тело актера обнаружили после обращения дочери. Женщина переживала, что отец в течение месяца не выходил на связь и не открывал дверь.

Вскоре после обращения сотрудники правоохранительных органов прибыли по адресу и обнаружили мумифицированное тело актера. По предварительным данным, мужчина скончался около месяца назад.

Владимир Ипатов был известен ролями в сериалах «Физрук» и «Папины дочки», а также в других фильмах. Одной из самых популярных кинокартин с его участием стал «Последний богатырь».