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Эксперт рассказал о важности обязательной аттестация для экскурсоводов

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал о важности обязательной аттестация для экскурсоводов
Фото: Анна Быкова/ Вечерняя Москва

С 1 июля этого года станет обязательной аттестация для экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Как отметил председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты городского округа Мытищи Сергей Егоров, ужесточение в этой сфере необходимо, так как без него возможны печальные последствия.

Он отметил, что сейчас многие люди берут на себя ответственность проводить экскурсии, зачастую не обладая полнотой знаний и должной квалификацией. Это может привести и к трагедии: например, когда в горах гибнут люди.

Эксперт добавил, что в Мытищах работают над созданием комиссии, которая будет заниматься аттестацией будущих гидов, передает «Радио 1».

Музей Победы 18 января запустит цикл иммерсивных экскурсий «Непокоренный Ленинград», приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

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