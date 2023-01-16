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Автомобиль врезался в столб на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль врезался в столб на западе Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, площадь Победы Карта всех событий

На западе Москвы легковая машина врезалась в столб. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 16 января.

Авария с участием автомобиля BMW произошла на Кутузовском проспекте в районе площади Победы. На месте работают оперативные службы города.

Движение в сторону центра в районе ДТП затруднено и осуществляется по трем полосам из четырех. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другая авария произошла в Новой Москве. На внешней стороне 228-го километра ЦКАД в результате столкновения с отбойником перевернулся прицеп грузового автомобиля, перекрыв проезжую часть. В результате движение на участке затруднено на отрезке 3,5 километра.

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