Автомобиль врезался в столб на западе Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, площадь Победы Карта всех событий

На западе Москвы легковая машина врезалась в столб. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 16 января.

Авария с участием автомобиля BMW произошла на Кутузовском проспекте в районе площади Победы. На месте работают оперативные службы города.

Движение в сторону центра в районе ДТП затруднено и осуществляется по трем полосам из четырех. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другая авария произошла в Новой Москве. На внешней стороне 228-го километра ЦКАД в результате столкновения с отбойником перевернулся прицеп грузового автомобиля, перекрыв проезжую часть. В результате движение на участке затруднено на отрезке 3,5 километра.