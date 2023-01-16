Российские вклады на 105 миллионов евро арестовали на Кипре

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В рамках санкций со стороны Евросоюза на Кипре арестовали российские вклады на сумму 105 миллионов евро. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил министр финансов республики Константинос Петридис.

— Петридис сообщил нам, что паспорта олигархов, находящихся под санкциями, находятся в процессе изъятия, и сказал, что Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 миллионов евро, — передает телеканал CBS News.

Уточняется, что данная сумма является только малой частью от предполагаемых 5,6 миллиарда евро российских вкладов, которые были сделаны в республике в прошлом году. Петридис также добавил, что российские бизнесмены, якобы являющиеся владельцами компаний на Кипре, будут находиться под пристальным вниманием.

До этого Минюст Украины подал в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании активов российского бизнесмена Олега Дерипаски. Утверждается, что предприниматель имеет значительные активы в стране: в частности, Николаевский глиноземный завод и ряд других объектов.