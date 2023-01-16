Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Российские вклады на 105 миллионов евро арестовали на Кипре

Лейла Алиева
В мире
Российские вклады на 105 миллионов евро арестовали на Кипре
Фото: shutterstock

В рамках санкций со стороны Евросоюза на Кипре арестовали российские вклады на сумму 105 миллионов евро. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил министр финансов республики Константинос Петридис.

— Петридис сообщил нам, что паспорта олигархов, находящихся под санкциями, находятся в процессе изъятия, и сказал, что Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 миллионов евро, — передает телеканал CBS News.

Уточняется, что данная сумма является только малой частью от предполагаемых 5,6 миллиарда евро российских вкладов, которые были сделаны в республике в прошлом году. Петридис также добавил, что российские бизнесмены, якобы являющиеся владельцами компаний на Кипре, будут находиться под пристальным вниманием.

До этого Минюст Украины подал в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании активов российского бизнесмена Олега Дерипаски. Утверждается, что предприниматель имеет значительные активы в стране: в частности, Николаевский глиноземный завод и ряд других объектов.

Кипр Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте