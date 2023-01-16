Молодой человек убил мать из-за листка с паролями от интернет-аккаунтов

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Башкортостан

Молодой житель Уфы зарезал собственную мать кухонным ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Башкортостан в понедельник, 16 января.

По данным ведомства, убийство произошло 9 января. 18-летний молодой человек в очередной раз поссорился с матерью. В разгар конфликта юноша взял кухонный нож и несколько раз ударил родительницу в шею и туловище. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

После совершения преступления молодой человек написал сообщение своему брату, рассказав о содеянном. Второй сын погибшей вызвал полицию и скорую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Он признал свою вину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигуранта заключили под стражу.

Причиной ссоры, приведшей к убийству, стала уборка. Погибшая выбросила листок, на котором были записаны логины и пароли сына от интернет-аккаунтов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Другое убийство произошло в Калужской области. В городе Обнинске ранее судимый мужчина зарезал своего собутыльника и его спутницу, после чего расчленил их тела и выбросил в канализацию.