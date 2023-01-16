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Актриса и певица Ольга Вардашева умерла на 77-м году жизни

Лейла Алиева
Общество
Актриса и певица Ольга Вардашева умерла на 77-м году жизни
Коньков Александр / Фотохроника ТА

Актриса и певица Ольга Вардашева скончалась на 77-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе санкт-петербургского театра «Мюзик-Холл» в понедельник, 16 января.

— Она относилась к тем редким артистам, которые адресуют свое искусство непосредственно сердцу слушателей. Запоминающиеся сценические работы Ольги Олеговны навсегда сохранятся в сердцах всех почитателей ее щедрого дарования, — говорится в сообщении.

Вардашева родилась в 1946 году в Беслане. После окончания школы будущая знаменитость решила получить музыкальное образование в Ленинграде, а в 1980 году стала заслуженной артисткой РСФСР. Также она снялась в таких кинокартинах, как «Сентиментальный роман», «Небесные ласточки», «Шляпа», а также «Семь счастливых нот».

Прощание с актрисой пройдет 17 января в Беслане.

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