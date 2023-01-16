Двукратный чемпион Европы по плаванию Леонид Барбиер умер на 86-м году жизни

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Двукратный победитель чемпионатов Европы по плаванию Леонид Барбиер скончался в возрасте 85 лет. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации плавания.

— Вчера, 15 января, ушел из жизни ветеран плавания, заслуженный мастер спорта СССР, член совета старейшин ВФП Леонид Федорович Барбиер. Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Федоровича, — говорится в сообщении.

Леонид Барбиер родился 9 апреля 1937 года в Киеве. Выступал за спортивный клуб армии, служил в армии с 1959 по 1984 год. На Олимпийских играх в Риме 1960 года Барбиер стал пятым в плавании на 100 метров на спине, а также пятым в комплексной эстафете. Он также является двукратным чемпионом Европы и пятикратным чемпионом СССР.

Всего за свою спортивную карьеру Барбиер установил шесть рекордов Европы и 15 рекордов СССР. Спортсмена неоднократно награждали юбилейными медалями, медалями за безупречную службу, а также спортивными наградами.