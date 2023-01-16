Памятные мероприятия пройдут в Музее Победы в годовщину прорыва блокады Ленинграда

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

К 80-летию прорыва блокады Ленинграда в Музее Победы пройдут памятные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в понедельник, 16 января.

Так, 18 января запустят всероссийскую сетевую акцию «Искра надежды», в рамках которой пользователи на своих страницах в социальных сетях зажгут «искры» для напоминания современникам о подвиге героев прошлого.

В этот же день состоится открытие одноименной выставки, которая включает в себя порядка ста раритетов из фондов Музея Победы, собраний школьных музеев, частных коллекций. Среди экспонатов — реликвии, которые пережили блокаду вместе с их владельцами.

Также будет представлена планшетная выставка, созданная на основе материалов из фондов Музея Победы и музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» — филиала ГБУК Ленинградской области «Дорога жизни». Выставку, в которую вошло около 150 оцифрованных материалов, увидят посетители региональных музеев — участников проекта «Территория Победы».

В Музее Победы после новогодних праздников возобновилась образовательная программа «Историческое путешествие». В 2023 году в проекте примут участие более семи тысяч кадетов.

Итоговым мероприятием станет презентация литературно-музыкальных композиций. Лучшие кадетские классы определит жюри.