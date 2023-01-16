Глава МИД Австрии призвал ЕС подумать о будущем, решая вопрос с визами для россиян

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Евросоюз «не должен промахнуться» с возможным запретом на выдачу виз для граждан России, необходимо подумать о следующем дне в отношениях, заявил в понедельник, 16 января, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

— Мы не должны промахнуться, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян, — отметил глава австрийского внешнеполитического ведомства на конференции в Париже.

По его словам, на фоне украинского кризиса следует параллельно думать и о будущем, касающемся взаимоотношений с Россией. Шалленберг добавил, что особенную роль в этом вопросе может сыграть ОБСЕ, поскольку она является одной из немногих платформ, где все еще присутствуют российские дипломаты, пишет РИА Новости.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что страны Европейского союза свели к минимуму оформление многократных виз для российских граждан, а несколько государств выдвигают невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Дипломат напомнил, что сейчас россиянам запрещен въезд с туристическими целями в Эстонию, Финляндию, Литву, Латвию, Чехию и Польшу.