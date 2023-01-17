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Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем на фоне беременности

Егор Провоторов
Общество
Ольга Орлова рассказала о проблемах со здоровьем на фоне беременности
Фото: Youtube / FAMETIME TV

Известная российская телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова, которая находится сейчас в ожидании появления на свет ребенка, в понедельник, 16 января, пожаловалась на проблемы со здоровьем.

На своей странице в одной из социальных сетей знаменитость рассказала своим подписчикам, что страдает от ринита. По ее словам, насморк одолел ее на фоне беременности. Он настолько сильный, что буквально мешает ей жить, заявила Орлова.

— Как же меня достал этот ринит! Если бы вы только знали… Мне кажется, что мне даже уже капли не очень помогают, — посетовала ведущая телепроекта «Дом-2».

Знаменитость вспомнила, что сталкивалась с точно такой же проблемой и во время своей первой беременности. Теледива добавила, что после рождения сына неприятный насморк как рукой сняло, поэтому она с нетерпением ждет появления на свет второго ребенка, пишет портал «Вокруг ТВ».

Накануне сообщалось, что Орловой приходится терпеть продолжающуюся травлю в Сети от хейтеров, которые не верят, что она сама вынашивает малыша.

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