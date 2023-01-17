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Вучич считает, что США сосредоточили все свои силы против России

Егор Провоторов
В мире
Вучич считает, что США сосредоточили все свои силы против России
Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты сконцентрировали все свои усилия на борьбу против России. Таким мнением в понедельник, 16 января, поделился президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телевидения.

Он призвал жителей Сербии не быть наивными и думать, что Вашингтон выступает на стороне Белграда. По словам политика, Штаты стараются вести себя рационально, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, поскольку они сосредоточили все свои силы против России, пишет ТАСС.

В минувший четверг, 12 января, советник Госдепартамента Дерек Шолле в ходе своего визита в Белград подчеркнул, что власти республики обязаны принять решение о введении санкций против России, иначе Сербия «не сможет развиваться».

Накануне Вучич заявил, что премьеру самопровозглашенной республики Косово Альбину Курти не стоит выдавать себя за нового Владимира Зеленского, а Сербию — за Россию. По словам сербского лидера, глава косовского кабмина хочет показать себя «жертвой» всему остальному миру.

Александр Вучич Россия США Сербия
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