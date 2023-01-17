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Пятьдесят мешков с игрушками для животных принесли жители столицы в Московский зоопарк

Араз Салехов
Город
Пятьдесят мешков с игрушками для животных принесли жители столицы в Московский зоопарк
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Свыше четырех тысяч человек приняли участие в акции Московского зоопарка «В зоопарке ждут подарки». В рамках акции зоосаду удалось собрать 50 мешков с игрушками. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Акция «В зоопарке ждут подарки» проходит у нас с 2019 года. Этот год стал рекордным и по числу участников, и по количеству принесенных подарков: мы собрали 50 мешков с игрушками, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В частности, горожане приносили резиновые мячи, гантели, кольца, косточки, кормушки, канатные лесенки для птиц и многое другое. Такая акция проходила с 13 по 15 января, жители столицы могли обменять подарок на бесплатный входной билет на территорию зоосада, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, итоги акции по сбору новогодних деревьев подвели в Московском зоопарке. С 1 по 8 января для обитателей зоосада привезли около тысячи елей и пихт. Деревья используются в качестве лакомства и игрушек для животных.

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