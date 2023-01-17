Найденные у трассы в Приморье котята дальневосточного леопарда умерли

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Два полуторамесячных котенка дальневосточного леопарда, которые были обнаружены без матери у трассы в Приморье, умерли. Об этом во вторник, 17 января, сообщил представитель национального парка «Земля леопарда».

— Котята умерли ночью, несмотря на усилия ветеринаров Центра реабилитации и нацпарка. Причиной смерти стали необратимые последствия в организме, вызванные, предположительно, инфекционным заболеванием, — сказал он.

Представитель парка добавил, что после обнаружения котят специалисты предоставили им всю необходимую помощь. Однако в один момент их состояние резко ухудшилось. Животных пытались реанимировать, но спасти их не удалось.

Точные причины смерти будут установлены специалистами из Владивостока и Москвы. На данный момент проводятся консультации патологами, говорится на сайте парка.

Котята дальневосточного леопарда были найдены накануне на трассе в Хасанском районе Приморья. По мнению специалистов, животные могли отбиться от матери из-за большого количества выпавшего снега.