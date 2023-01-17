Специалисты начали сборку обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Москва, Водоотводный канал Карта всех событий

В столице стартовала сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала, завершить капитальный ремонт планируется до весны. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 17 января.

— После завершения сезона фонтанов специалисты демонтировали и отправили на склад комплекс плавающих фонтанов Водоотводного канала. До весны проведем капитальный ремонт всех 17 фонтанных модулей. Каждый весом около 300 килограммов. К работам уже приступили, — говорится в сообщении.

Согласно плану работ, замена модулей будет сопровождаться сменой насосного оборудования, форсунок, светильников и так далее. По завершении обновления водная картина фонтанов сможет выдавать полный спектр цветов, отметили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что специалисты приступили к капитальному ремонту Краснопресненской набережной в центре столицы. В рамках работ планируется обновление гранитной облицовки и элементов чугунного ограждения, а также проведение расшивки швов облицовки.