Свыше 100 тысяч пассажиров перевезли электробусы новой поставки в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице свыше 100 тысяч пассажиров перевезли электробусы новой поставки, которые были запущены в конце декабря прошлого года. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Так, в новых электробусах адаптировали освещение салона — теперь оно меняется от холодного к теплому. Для пассажиров установили USB-разъемы для зарядки гаджетов и добавили Wi-Fi.

Как уточнили в пресс-службе, передний указатель маршрута стал больше на 18 процентов, что сделало его заметнее. Помимо этого, был увеличен запас хода у электробусов до 90 километров. Улучшенные электробусы вышли на маршруты м17 и 53. Теперь они перевозят жителей восьми районов на западе и северо-востоке столицы. В общей сложности в городе функционирует 1050 электробусов.

Также стало известно о появлении десяти новых конечных станций для автобусов и электробусов в столице. На объектах появятся помещения для пребывания водителей, зарядные станции и разворотные площадки для транспорта.

Помимо этого, специалисты проверили воздух в салонах автобусов Мосгортранса. Как выяснилось, чистота воздуха в салонах автобусов и электробусов Мосгортранса соответствует санитарным и экологическим нормам.