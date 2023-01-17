Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Свыше 100 тысяч пассажиров перевезли электробусы новой поставки в Москве

Араз Салехов
Город
Свыше 100 тысяч пассажиров перевезли электробусы новой поставки в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице свыше 100 тысяч пассажиров перевезли электробусы новой поставки, которые были запущены в конце декабря прошлого года. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Так, в новых электробусах адаптировали освещение салона — теперь оно меняется от холодного к теплому. Для пассажиров установили USB-разъемы для зарядки гаджетов и добавили Wi-Fi.

Как уточнили в пресс-службе, передний указатель маршрута стал больше на 18 процентов, что сделало его заметнее. Помимо этого, был увеличен запас хода у электробусов до 90 километров. Улучшенные электробусы вышли на маршруты м17 и 53. Теперь они перевозят жителей восьми районов на западе и северо-востоке столицы. В общей сложности в городе функционирует 1050 электробусов.

Также стало известно о появлении десяти новых конечных станций для автобусов и электробусов в столице. На объектах появятся помещения для пребывания водителей, зарядные станции и разворотные площадки для транспорта.

Помимо этого, специалисты проверили воздух в салонах автобусов Мосгортранса. Как выяснилось, чистота воздуха в салонах автобусов и электробусов Мосгортранса соответствует санитарным и экологическим нормам.

Мосгортранс Электробусы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нужен ли Родине Смерш

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Покатушки на кресте» не сошли с рук Ильичу из Little Big

Валерий Танаев
Валерий Танаев

Поездов станет больше

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Все мнения
О проекте