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Приметы и советы

Врач рассказал, как взбодриться в течение дня

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал, как взбодриться в течение дня
Фото: Pexels

Врач-сомнолог Михаил Котенков рассказал, как можно легко взбодриться в течение дня.

Доступным способом проснуться является стакан воды. Им лучше заменить кофе, крепкий чай и вредный перекус. Также можно выбрать травяные напитки, бодрят матча, масала, пуэр.

Кроме того, полезно в случае дремоты выйти подышать на улицу или сделать небольшую гимнастику. Если такой возможности нет, то нужно сменить вид деятельности на 10-15 минут. Стоит пройтись по этажу, пообщаться с коллегами.

Сомнолог также напомнил, что стоит ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого сомнолог Михаил Полуэктов рассказал об опасности храпа. Храпящий может получить развернутый синдром обструктивного апноэ сна, при котором ночью часто возникают остановки дыхания, передает Царьград.

До этого врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал об опасности привычки засыпать под телевизор или YouTube. По его словам, проблема заключается в том, что мозг привыкает к бодрствованию во время лежания на кровати.

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