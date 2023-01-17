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Российский и белорусский актер Леонид Кучко умер на 80-м году жизни

Лейла Алиева
Общество
Российский и белорусский актер Леонид Кучко умер на 80-м году жизни
Фото: Могилевский областной театр драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича

Российский и белорусский актер Леонид Кучко ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте Могилевского областного театра драмы и комедии.

— Ушел из жизни артист театра Леонид Васильевич Кучко. Приносим соболезнования родным и близким. Вечная память, — говорится в сообщении.

Причины смерти артиста не называются. Церемония прощания прошла накануне, 16 января, в Могилеве, где он жил в последние годы.

Леонид Кучко окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт, а после этого работал в театрах Могилева, Минска, Томска и Новосибирска. Большую часть своей карьеры посвятил сцене Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича в Бобруйске, где он работал свыше 30 лет.

Также он снялся в популярных кинокартинах, среди которых «Вызов», «Суд», «Детективное агентство», «Человек войны», «Темная ночь», «Иван да Марья» и другие.

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